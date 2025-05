Il centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter si aggiudica il premio di MVP al primo anno in Svizzera

Stagione da incorniciare per Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005, al primo anno tra i professionisti, si è ritagliato fin da subito un ruolo da protagonista con il Lucerna, imponendosi come uno dei migliori talenti del campionato in Svizzera.