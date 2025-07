Il club belga è in forte pressing per il centrocampista serbo, tornato a Milano dopo il prestito al Lucerna

Prosegue la trattativa tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic: pressing fortissimo da parte dei belgi per il centrocampista serbo, tornato a Milano dopo la positiva stagione trascorsa in prestito al Lucerna. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra le due dirigenze, e l'accordo sembra sempre più vicino.