fcinter1908 calciomercato mercato inter Stankovic boom, stagione da urlo: tutti i numeri! Le condizioni per il ritorno all’Inter e Chivu…

calciomercato

Stankovic boom, stagione da urlo: tutti i numeri! Le condizioni per il ritorno all’Inter e Chivu…

Aleksandar Stankovic show anche in Bruges-Waregem: stagione da urlo per il figlio d'arte! Ecco le condizioni per il ritorno all’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Stankovic boom, stagione da urlo: tutti i numeri! Le condizioni per il ritorno all’Inter e Chivu…- immagine 2

Aleksandar Stankovic show anche in Bruges-Waregem. Altri 2 gol per il centrocampista scuola Inter, MVP assoluto del match. Sta incantando il figlio d'arte, protagonista di una stagione da protagonista in Belgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA