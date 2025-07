Arrivato all'Inter ancora minorenne, accompagnato da grandi aspettative, Lucien Agoume non è riuscito a imporsi con la maglia nerazzurra e, dopo diversi prestiti, è stato ceduto a titolo definitivo al Siviglia per 4 milioni di euro la scorsa estate. La cifra finita nelle casse interiste, tuttavia, può ulteriormente aumentare grazie a una particolare clausola pattuita con il club andaluso.

Così spiega La Gazzetta dello Sport: "Agoumé è andato al Siviglia a gennaio del 2024 in prestito con diritto di riscatto. Una buona occasione per prendere le misure alla Liga e collezionare qualche presenza: 12, per la precisione, nei primi mesi spagnoli. Discreti, perché nonostante il prestito si concluda, Siviglia ed Inter si siedono attorno ad un tavolo per discutere della permanenza in Andalusia del francese".