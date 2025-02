Inter, tutte le cifre e i dettagli del colpo Sucic. Visite pronte, quando arriverà

L’avventura di Petar Sucic all’Inter è prossima all’inizio. Come sottolinea oggi Tuttosport, “il calciatore, esattamente come anticipato negli scorsi giorni, verrà prelevato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, più 2.5 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita dell’atleta.

Visite pronte, quando arriverà

Le visite mediche del centrocampista, inizialmente previste per la giornata di domani, potrebbero però per motivi organizzativi venire spostate alla prossima settimana. In ogni caso il bosniaco naturalizzato croato si unirà effettivamente alla squadra nerazzurra dal prossimo giugno, visto che sarà a disposizione di Inzaghi per il prossimo Mondiale per club.