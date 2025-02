L'Inter si prepara per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. I nerazzurri, dirigenza compresa, sono concentrati sull'obiettivo. Intanto ci sono novità sul fronte mercato, in vista della prossima stagione.

Dalla tribuna la gara con la squadra viola la guarderà il nuovo acquisto: Petar Sucic, 21enne talento della nazionale croata. "Il centrocampista, prelevato per 14 milioni dalla Dinamo Zagabria, atterrerà domani mattina a Milano per iniziare un rapido percorso di iniziazione nerazzurra. Visita in sede, test medici e partita dei futuri compagni: il pacchetto completo in poche ore", conferma La Gazzetta dello Sport quanto anticipato da Fcinter1908.