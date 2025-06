Il Giornale – Tare aveva bussato alla porta di Inzaghi ipotizzando una follia

Non solo l'Al-Hilal. Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Champions, quando ancora non si era consumato il terribile epilogo visto poi sul campo di Monaco, ha detto di aver ricevuto offerte non solo dall'Arabia ma pure dall'Italia e dall'estero. E secondo quanto scrive Il Giornale un'offerta gli sarebbe arrivata pure da Milano.

Ipotesi follia

Questo è quanto scrive il quotidiano: "L’Al-Hilal ha cominciato a corteggiare Inzaghi poco dopo Natale. L’offerta è lievitata fino a 27 milioni netti per 2anni, compreso il compenso che andrà allo staff. In queste settimane in molti hanno bussato alla sua porta. Anche Tare ipotizzando di fare insieme una follia. Non è la delusione di Monaco a spingere Inzaghi a voltare pagina, ma la sua voglia di non sporcare quattro anni che restano molto belli anche se l'ultimo ha regalato solo emozioni e non trofei".