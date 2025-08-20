Mehdi Taremi è tornato a Milano: ieri ha effettuato alcuni test atletici e da oggi si allenerà ad Appiano, annuncia Gazzetta

Alessandro Cosattini Redattore 20 agosto - 08:30

Mehdi Taremi è tornato a Milano: ieri ha effettuato alcuni test atletici e da oggi si allenerà ad Appiano. Sono circolate diverse indiscrezioni sull'iraniano, che si allenerà da solo secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport.

"Perché il futuro non è ancora definito, ma di certo non sarà più in maglia nerazzurra: già alla fine della scorsa stagione, l’Inter aveva comunicato all’attaccante iraniano che non sarebbe più rientrato nel progetto tecnico, poi il conflitto tra Israele e Iran - alla vigilia del Mondiale per club - aveva congelato tutto, impedendo a Taremi di lasciare l’Iran a causa della chiusura dello spazio aereo nel suo Paese.

Taremi, che guadagna 3 milioni netti, sta valutando le offerte in arrivo e al momento sono due le destinazioni più probabili: l’Inghilterra, dove si sono fatte avanti Leeds e Fulham, e la Turchia, dove c’è l’interesse del Besiktas. Finora però nessun club ha mosso passi decisivi", si legge.