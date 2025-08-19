Sky – Taremi ad Appiano per test fisici. Da domani si allena con l’Under23

Il calciatore nerazzurro che è in attesa di essere ceduto e non si stava allenando con la prima squadra è passato dalla Pinetina

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 15:46)

Ha accettato l'idea dell'Inter di cederlo dopo una sola stagione in cui le aspettative non sono state attese.Mehdi Taremi si sta allenando lontano dalla Pinetina e insieme ai suoi agenti e al club nerazzurro sta cercando una soluzione per il futuro e per lui ci sono le sirene della Premier, con il Fulham in prima fila.

Il calciatore nerazzurro, che era arrivato solo un anno fa a Milano da giocatore svincolato, sarebbe stato corteggiato anche dal Botafogo ma vorrebbe restare in Europa e la Premier League sembrerebbe la sua destinazione preferita. Dovrà trovare un accordo sullo stipendio: all'Inter il contratto prevede 3 mln all'anno.

Stando a quanto riportato da Skysport in attesa di novità su un eventuale trasferimento, l'attaccante italiano è tornato ad Appiano Gentile per svolgere alcuni test fisici. E da domani l'attaccante riprenderà ad allenarsi con la seconda squadra dell'Inter, l'Under 23 di Vecchi.