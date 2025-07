"Per due armadietti che si svuotano ad Appiano, ci sono nuovi milioni in arrivo nelle casse dell’Inter. E allora tutto torna: perché se a fare spazio nello spogliatoio nerazzurro sono Buchanan e Taremi, un esterno e una punta, e se a contare i giorni per traslocare da Bergamo a Milano è Ademola Lookman, un esterno e una punta in un giocatore solo, l’incastro è quasi fatto. Non solo tatticamente parlando. Buchanan, da ieri nuovo giocatore del Villarreal in attesa di ufficialità, e Taremi, centravanti in cerca di squadra con possibile destinazione Botafogo, in Brasile, porteranno all’Inter un tesoretto da 17-18 milioni, che aggiunti ai 10 già incassati per l’affare Stankovic-Bruges fanno quasi 30. È più della metà di quello che l’Atalanta chiede per liberare il campione nigeriano, è soprattutto benzina nel motore dell’Inter che adesso sì, adesso si prepara ad accelerare per il grande colpo: in casa nerazzurra non vogliono trattative infinite, l’obiettivo è di chiudere tra fine mese e i primi giorni di agosto, eccolo qui il momento di mettere il turbo", scrive La Gazzetta dello Sport.