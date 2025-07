Arnautovic e Correa hanno lasciato l'Inter a fine stagione e anche Taremiè in uscita. Il calciatore iraniano è arrivato nella scorsa stagione a parametro zero dal Porto ma il suo rendimento non è stato assolutamente quello che ci si attendeva da lui. Al Mondiale per Club il giocatore non è riuscito ad esserci per lo scoppio della guerra in Iran che lo ha bloccato nel suo Paese. Il club nerazzurro ha informato il giocatore che non rientra più nei piani e lui ne ha preso atto: è pronto a cambiare maglia. L'Inter sta già pensando a un sostituto in attacco con Lookman come primo obiettivo.