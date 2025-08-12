Il futuro di Mehdi Taremi può essere in Inghilterra: l'attaccante dell'Inter non rientra più nei piani tecnici dei nerazzurri, ed è libero di ascoltare e valutare altre proposte. Scartata l'ipotesi Brasile, l'ex Porto ha imposto un solo paletto: quello di rimanere a giocare in Europa. Un desiderio che potrebbe presto essere esaudito.