Il futuro di Mehdi Taremi può essere in Inghilterra: l'attaccante dell'Inter non rientra più nei piani tecnici dei nerazzurri, ed è libero di ascoltare e valutare altre proposte. Scartata l'ipotesi Brasile, l'ex Porto ha imposto un solo paletto: quello di rimanere a giocare in Europa. Un desiderio che potrebbe presto essere esaudito.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Taremi, trattativa in corso con il Fulham: si può chiudere nei prossimi giorni se…
calciomercato
Taremi, trattativa in corso con il Fulham: si può chiudere nei prossimi giorni se…
Il futuro dell'attaccante iraniano, fuori dai piani tecnici dell'Inter, può essere in Inghilterra: le ultime
Secondo il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, sarebbero in corso proprio in questo momento dei contatti tra l'entourage di Taremi e il Fulham. Il focus della trattativa riguarda l'ingaggio dell'attaccante: se accetterà una riduzione del suo attuale stipendio da 3 milioni di euro a stagione, l'accordo potrebbe essere finalizzato già nei prossimi giorni.
Nel frattempo Taremi avrebbe anche contattato Ashkan Dejagah, suo ex compagno di Nazionale che ha giocato nel club londinese tra il 2012 e il 2014, per chiedere consigli sulla decisione da prendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA