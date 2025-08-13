L’Inter si augura che trovi una buona sistemazione, mettendo serenamente fine a un rapporto nato un anno fa con lo sbarco a Milano a zero

Mancano poco meno di tre settimane alla fine del calciomercato e l'Inter lavora per finalizzare le ultime uscite degli esuberi rimasti in rosa. Ecco cosa succede sul fronte Mehdi Taremi secondo il Corriere dello Sport: "Accettare una leggera riduzione dell’ingaggio potrebbe essere la chiave di volta. Il futuro di Mehdi Taremi è lontano dall’Inter e il suo nome viene accostato sempre con più insistenza al Fulham.

L’attaccante iraniano potrebbe rinunciare a qualcosa rispetto ai 3 milioni annui che ha percepito dall’Inter nell’ultima stagione e vedere così soddisfatta la sua richiesta di rimanere in Europa dopo aver rifiutato le proposte di Botafogo e Flamengo dal Brasile. Il Fulham adesso sembra in vantaggio dopo aver scavalcato il Leeds, a sua volta impegnato nella ricerca di un attaccante da inserire in rosa.

A giugno Taremi non era riuscito a disputare il Mondiale per club con l’Inter a causa della guerra scoppiata in Iran, poi ha usufruito di un periodo supplementare di vacanza ed essendo fuori dal progetto tecnico non si è più presentato alla Pinetina. Per un incasso stimato su circa 6-8 milioni, l’Inter si augura che trovi una buona sistemazione, mettendo serenamente fine a un rapporto nato un anno fa con lo sbarco a Milano a parametro zero".