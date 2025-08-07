In Iran – Taremi, da escludere totalmente il Sud America. La priorità è una

Le aspettative non sono state attese e Mehdi Taremi lascerà l'Inter in questa sessione di mercato. Nei giorni si era parlato anche di un interesse per il giocatore da parte del club di Sudamerica. Dall'Iran arrivano smentite in merito al possibile approdo del giocatore a club del Sud America.

Il giornalista Hatam Shiralizadeh, del canale iraniano Tasnim News, ha spiegato che l'attaccante dell'Inter non ha intenzione di giocare in SudAmerica quindi è da escludere la possibilità che giochi nel Flamengo o nel Botafogo, squadre che gli sono state accostate.

Il calciatore vuole restare a giocare in Europa, ha aggiunto lo stesso giornalista su X e la sua priorità, dopo aver giocato in Serie A, è andare a giocare in Premier League. Si era parlato anche dell'interesse del Besiktas in Turchia. In Italia in queste ore si è parlato di un'offerta del Leeds che starebbe trattando con il calciatore e sarebbe più avanti ad un altro club interessato, il Fulham.