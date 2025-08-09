Taremi-Inter, un patto in controtendenza. Il retroscena

Il calciatore iraniano, a cui è stata comunicata la cessione, ha accettato la decisione del club e si sta allenando in attesa di una chance in Premier

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 09:16)

Le aspettative non sono state attese, è vero. E l'Inter gli ha chiesto di trovare una nuova soluzione dando mandato ai suoi agenti di trovare un'offerta che gli permetta di lasciare Milano. Mehdi Taremi poteva fare come tanti altri, attaccandosi ad un contratto lungo fino al 2027 ma ha accettato la volontà del club nerazzurro facendosi da parte. Un atteggiamento in controtendenza che viene sottolineato da TuttoSport.

Il giornale torinese spiega di un patto tra il club milanese e il calciatore iraniano. "L'Inter, come ha fatto con tutti i tesserati che non rientravano più nel progetto - ha invitato i suoi agenti a trovargli

una sistemazione. L'iraniano ha preso atto e ha deciso di fare un passo indietro per non turbare la serenità del gruppo", spiega il quotidiano.

"Il club ha cosi concordato con Taremi che si alleni in una località scelta da lui con un preparatore ed è in costante contatto con i suoi agenti per capire quale possa essere la destinazione migliore (la stella polare si chiama Premier). Fino a nuovo ordine, non è previsto che torni ad Appiano. Se tutto andrà per il verso giusto, Taremi lo farà per salutare i compagni e i dirigenti che, non poteva essere altrimenti, sono stati profondamente colpiti dalla sua professionalità", conclude il giornale torinese.

