Nella giornata di ieri si era diffusa la voce di un possibile ritorno al Porto. Tuttavia, secondo O Jogo, l'iraniano non rientra in nessuno dei piani dei Dragoes per rafforzare la squadra, sebbene non sia escluso l'acquisto di un attaccante che possa giocarsi il posto da titolare con Samu. Smentito anche qualsiasi tipo di contatto, diretto o tramite intermediari.