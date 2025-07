"L'ex-Porto si trova ancora in Iran. Sembrava che fosse vicino a poter lasciare il suo Paese, ma i tempi si stanno allungando ulteriormente. A ogni modo, è a perfetta conoscenza della situazione. Non farà resistenze, nel senso che non si opporrà all'addio, ma la sua sia richiesta è di rimanere in Europa. Nelle scorse settimane, in viale Liberazione erano già arrivate alcune richieste di informazioni. Dalla Turchia, con il Besiktas in prima fila, e dall'Inghilterra, prima dal Nottingham Forest e poi dal Fulham, il club all'apparenza più interessato. Successivamente, i suoi rappresentanti - a ulteriore dimostrazione di come l'Inter sia stata chiara sui suoi programmi - hanno proposto l'attaccante anche al Fenerbahce. Al momento, si è trattato solo di approcci preliminari. Per ipotizzare qualcosa di più concreto, la sensazione è che, innanzitutto, Taremi debba lasciare l'Iran".