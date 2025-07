Dopo la stagione deludente, l'Inter ha messo sul mercato l'attaccante dopo essersi confrontata con lui che non farà muro

Andrea Della Sala Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 08:32)

L'Inter sta cercando di piazzare qualche giocatore in uscita per poi sistemare la rosa che avrà a disposizione Chivu per la prossima stagione. Dopo una sola stagione può lasciare Milano Taremi, l'attaccante non ha convinto e si cerca una sistemazione per l'ex Porto.

"Mehdi Taremi si è messo a disposizione. Come succedeva fino a un mese e mezzo fa, quando partiva regolarmente dalla panchina, solo che stavolta è diverso. Perché l’Inter, nel frattempo, lì davanti ha cambiato pelle, vedi Pio Esposito e Bonny. E allora Taremi ha dato il suo ok: se arriveranno offerte, non sarà di certo lui a mettersi di traverso. Valuterà, soppeserà e se ci saranno le condizioni saluterà. Il che, in ottica interista, si tradurrebbe in un semaforo verde acceso sull’ultimo tassello che manca a Chivu per ridisegnare l’attacco della sua Inter: quel trequartista che manca e che Cristian vorrebbe con sé per dare l’assalto allo scudetto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Taremi e i dirigenti dell’Inter si sono confrontati di recente. Non è stato un faccia a faccia in senso letterale ma quel che conta è che Mehdi e il club si sono capiti senza la necessità di discutere troppo. Del resto, era tutto piuttosto chiaro dopo la prima stagione italiana dell’attaccante, sbarcato ad Appiano l’estate scorsa con addosso i gradi del titolare aggiunto alla ThuLa e scivolato presto in panchina a causa di un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Le scelte di mercato di giugno hanno fatto il resto e Taremi ha preso atto del fatto che le nuove gerarchie lo spingerebbero ai margini del progetto".

"Meglio guardarsi intorno allora, e riflettere su quello che il mercato propone. Al momento sono tre le piste più calde: la prima porta alla Premier League e al Fulham, la seconda ai turchi del Besiktas e la terza a un club del Qatar (anche se Medhi preferirebbe continuare a giocare in Europa). L’Inter osserva attenta e interessata: una cessione dell’iraniano si tradurrebbe di fatto in una plusvalenza da reinvestire — Taremi è arrivato un anno fa a costo zero, dopo essersi svincolato dal Porto —, somma alla quale si aggiungerebbe un risparmio di quasi 6 milioni lordi sull’ingaggio del giocatore (legato ai nerazzurri da un contratto di 3 milioni netti a stagione fino al 2027)", aggiunge Gazzetta.