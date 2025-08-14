Il Giorno – Inter, Taremi in uscita: ecco il vero nodo da sciogliere per l’addio

Mehdi Taremi è in uscita dall’Inter. Dopo una sola stagione con la maglia nerazzurra, l’attaccante ex Porto è pronto a dire addio. Ma cosa manca per la sua partenza? Ne parla l’edizione odierna de Il Giorno.
Mehdi Taremi è in uscita dall’Inter, ma cosa manca per la sua partenza? Ecco quanto svelato oggi da Il Giorno sul centravanti
“L’Inter attende la fumata bianca per Taremi: il vero nodo da sciogliere resta l’elevato ingaggio annuale da 3 milioni del 33enne che potrebbe trasferirsi al Fulham con la formula del prestito oneroso con riscatto a condizioni facilmente realizzabili”, si legge.
