L'avventura di Mehdi Taremi all'Inter si è già conclusa. L'attaccante non rientra nel progetto di Chivu e ora sta scegliendo la sua prossima destinazione. L'ex Porto dovrebbe passare in Premier League.

"Dall’Iran al Regno Unito, il viaggio è quasi servito. Sembra iniziare davvero a tingersi di inglese il futuro di Mehdi Taremi, rassegnato a lasciare l’Inter, ma sballottato da un continente all’altro in questo complicato calciomercato. Ha rifiutato calde destinazioni brasiliane, ha flirtato con i turchi del Besiktas che lo avrebbero voluto solo in prestito, ma negli ultimi giorni si è fatto più acceso l’interesse di due squadre di Premier che hanno lasciato il segno. Il Leeds, fresco di risalita, cerca un centravanti, ed è avanti nella caccia all’iraniano: occhio, però, all’inserimento del Fulham. La sensazione è che si prenderà una via definitiva nei prossimi giorni e che, in ogni caso, Mehdi non rimetterà più piede alla Pinetina", sottolinea La Gazzetta dello Sport.