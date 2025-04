Sasha Tavolieri , giornalista di Sky Sport CH, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoJuve. Ecco le sue parole sul futuro di Jonathan David : "Le richieste complessive del calciatore sono di 34mln €, suddivisi così: 14mln lordi (7mln netti) di stipendio, più 10mln di commissione per l'agente e altri 10mln come bonus alla firma. Juventus ed Inter, invece, hanno discusso su altre cifre: 15mln come bonus alla firma e 4.5mln netti per il salario. Le trattative sono ancora in corso e tutto può ancora cambiare".

C'è una squadra più avanti per lui in questo momento?

"Per il momento la squadra più avanti è la Juventus, poi alle spalle c'è l'Inter. La situazione in casa bianconera a livello di attaccanti non è definita: Vlahovic è sul mercato e potrebbe andar via, Kolo Muani non è di proprietà ed era stato voluto fortemente da Motta, anche se Giuntoli proverà a parlare con il Psg a fine stagione per farlo restare".