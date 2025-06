I due giovani talenti dell'Inter valgono almeno 50 milioni. Il club nerazzurro vuole valorizzarli al meglio e valuta cosa fare

24 giugno 2025

Già dalle prime apparizioni in questo Mondiale si è capito subito che Pio Esposito e Valentin Carboni hanno qualcosa di speciale. Le aspettative sui due giovani sono altissime e loro vogliono ripagare questa attesa. Il Mondiale sarà importante anche per loro e per capire quale sarà la scelta migliore per la prossima stagione.

"Non è un caso che Pio e Vale adesso valgano un tesoro per il club, almeno 50 milioni in due, ed è pure una valutazione al ribasso dettata dagli eventi. Se Esposito lieviterà ancora quando inizierà a segnare anche in A, il volo di Carboni è stato temporaneamente interrotto dalla rottura del crociato col Marsiglia di De Zerbi che gli ha tolto otto mesi di carriera", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La palla, però, è in mano a Chivu, il papà di entrambi i talenti-gemelli. Il tecnico dell’Inter ha conosciuto il Pio 13enne, adolescente timido col vizio del gol, poi lo ha fatto esordire in Primavera sotto età già nel 2001-02. Vedere il pibe argentino in gol, invece, è stato un dolce dejà-vu per Cristian. La sua Primavera scudettata 2021-22 è stata trascinata anche dai gol di Valentin, mai di destro a dirla tutta. Erano bambini o solo ragazzi di belle speranze, in Usa Chivu si è ritrovato due uomini con spalle grandi così utili ben oltre il Mondiale".

"La decisione su entrambi, per volere del tecnico, è dunque rimandata, anche perché Chivu vuole vederli all’opera non solo in questo ambiente ovattato, ma sotto al caldo di Appiano per la preparazione della nuova stagione. Ai primi di agosto, poi, si metterà tutto sul piatto. Eventuali buchi da riempire nella rosa, possibilità di renderli protagonisti da subito o, magari, necessità di una tappa altrove prima di tornare a casa base. Di certo, l’Inter non si priverà del controllo di due, nessuna cessione a titolo definitivo è all’orizzonte per il momento", scrive il quotidiano.