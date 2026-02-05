Con un post sui propri social, Thiago Romano ha annunciato il suo addio alle giovanili dell'Inter. Queste le parole dell'ala argentina con un post su Instagram:
Thiago Romano lascia l’Inter: “Tappa importante della mia vita che si conclude”
Con un post sui propri social, Thiago Romano ha annunciato il suo addio alle giovanili dell'Inter. Queste le parole dell'ala argentina
"Si conclude una tappa molto importante della mia vita, prendo solo le cose belle e l'orgoglio per aver indossato questa maglietta... Grazie di tutto".
