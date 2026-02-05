FC Inter 1908
Thiago Romano lascia l’Inter: “Tappa importante della mia vita che si conclude”

Con un post sui propri social, Thiago Romano ha annunciato il suo addio alle giovanili dell'Inter. Queste le parole dell'ala argentina
Con un post sui propri social, Thiago Romano ha annunciato il suo addio alle giovanili dell'Inter. Queste le parole dell'ala argentina con un post su Instagram:

"Si conclude una tappa molto importante della mia vita, prendo solo le cose belle e l'orgoglio per aver indossato questa maglietta... Grazie di tutto".

