L’Inter starebbe preparando un sorprendente piano di mercato che potrebbe vedere Khephren Thuram arrivare in nerazzurro per sostituire Davide Frattesi, sempre più in bilico a Milano. Frattesi, centrocampista italiano da tempo in difficoltà nel trovare continuità di minuti all’Inter, sarebbe finito nel mirino della Juventus, che lo valuta un profilo ideale per il proprio centrocampo.

Nelle ultime stagioni il centrocampista ha vissuto un rendimento altalenante, collezionando soprattutto spezzoni di partita e rimanendo spesso ai margini delle scelte tecniche. La Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica per assicurarsi il giocatore già nella prossima sessione di mercato, forte di una stima che dura da tempo, soprattutto da parte di Luciano Spalletti. In questo contesto l’Inter avrebbe aperto alla cessione, ma con l’idea di inserire una contropartita tecnica nella trattativa, individuata proprio in Khephren Thuram.

"Il costo storico di Frattesi, sotto contratto per l’Inter fino al 2028 con ingaggio netto di 2,8, è pari a 31,4 milioni, con ammortamento da 6,2 l’anno. Tradotto: a fine stagione, il peso a bilancio sarà superiore ai 12 milioni, mentre la valutazione che ne fa l’Inter parte da 30 a salire.

Dal punto di vista bianconero, invece, Khephren Thuram è costato “solo” 20 milioni nell’estate del 2024, ha un contratto fino al 2029 da 2 netti, ma soprattutto ha quattro anni in meno rispetto a Davide. La questione anagrafica - sottolinea la Gazzeta dello Sport - ha un peso evidente, qui la valutazione della Juve potrebbe arrivare a 40. In attesa di approfondire, papà Lilian si limita a osservare a distanza: è consigliere assai ascoltato in famiglia, la riunione dei fratelli passa anche da lui"