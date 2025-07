Tante voci su addii che però i nerazzurri non starebbero prendendo in considerazione: il punto sul mercato da SportMediaset

L'Inter e la presunta rivoluzione di mercato. Presunta perché al momento non sono arrivate ancora le offerte di cui si parla. SportMediaset sottolinea: "Al momento non sono arrivate offerte ufficiali per il turco, né dall'Arabia né tanto meno dal Galatasaray. Se il centrocampista nerazzurro vorrà andarsene dovrà dichiararlo apertamente, e questo Hakan non lo ha fatto. Nel caso lo facesse l'Inter non scenderebbe sotto i 25/30 milioni", si legge sul giocatore.