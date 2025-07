Il club nerazzurro ritiene molto più alto il valore di Dumfries rispetto alla clausola e chi lo volesse dovrebbe versare i 25 mln in una sola soluzione

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 14:19)

A Skysport hanno parlato del mercato dell'Inter e si sono soffermati in particolare su Calhanoglu. "Le offerte per il turco, che non sono state confermate né pubblicamente né all'interno della società dal giocatore, sono buone per lui e per il suo contratto ma non per il club nerazzurro. L'Inter aspetta un'offerta importante e senza quella il turco resterà almeno un altro anno", ha spiegato Manuele Baiocchini.

Dumfries — Nelle scorse ore si sono intensificate le voci che parlano di un possibile addio di Dumfries per la clausola rescissoria, valida solo per l'estero, presente sul suo contratto di 25 mln. "Il Barcellona si è informato - riferiscono dal canale satellitare - sa della clausola ma poi non è andato avanti nella trattativa. Al momento non ci sono avvisaglie che possa essere pagata la clausola rescissoria subito da qualche club. E l'Inter non ha intenzione di trattare il giocatore con nessun club che prescinda dalla clausola perché il valore di Dumfries è più alto di quei 25 mln e ogni trattativa avrebbe una base più alta".

Il club nerazzurro non ha intenzione di trattare in sostanza sulla cifra della clausola: se un club estero volesse Dumfries dovrebbe pagare subito e in un'unica soluzione 25 mln di euro e non si aprirebbe nessuna trattativa in merito e questo potrebbe scoraggiare gli acquirenti. Perché il valore di base del giocatore è ovviamente più alto di 25 mln.

(Fonte: SS24)