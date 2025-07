Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il futuro di Thuram dovrebbe essere ancora all'Inter: "’Inter ha dirigenti esperti e il presidente Marotta e il ds Ausilio fanno asse stretta con Chivu: sono tutti convinti che l’SOS nello spogliatoio possa dirsi rientrato, che già dal ritiro non ci saranno ruggini da pulire o strati di polvere da spazzare"

"L’unico caso spinoso si ridurrebbe al bizzoso Calha, mentre non ci sarà la necessità di mettere in vendita Thuram a causa degli scricchiolii del suo rapporto con Lautaro. Delle proposte irrinunciabili cambierebbero il quadro, ma la clausola del francese, 85 milioni fino al 30 luglio, non è poi delle più convenienti: pagarla sarebbe un atto piuttosto rivoluzionario".