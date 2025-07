"Secondo me il destinatario è un altro o forse sono anche più di uno. Cioè quei ragazzi che in queste partite del Mondiale per Club, mentre Lautaro Martinez si faceva un mazzo tanto dentro al campo, col caldo, creando occasioni, prendendo pali, segnando in rovesciata... Io ho adorato il Mondiale per Club di Lautaro, una serietà, un impegno, una capacità di essere leader veramente notevole. Non so se sia un'uscita giusta, secondo me Marotta ha provato subito a mettere un tampone, una toppa, una pezza per dire che è colpa di Calhanoglu perché va via, salviamo quelli che rimangono. Ma io ho visto Thuram passeggiare per il campo, ha fatto una prestazione irritante come raramente gli era capitato all'Inter. Lui è un ragazzo d'oro, anche un giocatore molto forte ma ha passeggiato in campo, Piantanida gli ha dato 3 in pagella. E' entrato Sebastiano Esposito e sembrava Maradona in confronto a Thuram, non per il valore di Esposito in sé, che per me, come sapete, è estremamente alto, il suo e quello di suo fratello, ma perché da lì l'Inter ha giocato in 11, finché c'era Thuram l'Inter ha giocato in 10"