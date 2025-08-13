Nelle ultime ore è emerso un forte gradimento del Torino nei confronti di Kristjan Asllani: l'albanese non rientra più nei piani dell'Inter ed è in uscita, con i granata che gradirebbero regalarlo a Marco Baroni. E l'operazione, secondo Tuttosport, si può fare: "Il centrocampista è in uscita dai nerazzurri, ha un costo del cartellino elevato (è valutato intorno ai 18 milioni), ma l’operazione è fattibile. Per caratteristiche Asllani sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo del Torino e si adatterebbe sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3, modulo che Baroni sta pensando di utilizzare, se non in pianta stabile, quantomeno alternandolo a quello con i tre trequartisti alle spalle del centravanti.