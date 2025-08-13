Nelle ultime ore è emerso un forte gradimento del Torino nei confronti di Kristjan Asllani: l'albanese non rientra più nei piani dell'Inter ed è in uscita, con i granata che gradirebbero regalarlo a Marco Baroni. E l'operazione, secondo Tuttosport, si può fare: "Il centrocampista è in uscita dai nerazzurri, ha un costo del cartellino elevato (è valutato intorno ai 18 milioni), ma l’operazione è fattibile. Per caratteristiche Asllani sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo del Torino e si adatterebbe sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3, modulo che Baroni sta pensando di utilizzare, se non in pianta stabile, quantomeno alternandolo a quello con i tre trequartisti alle spalle del centravanti.
calciomercato
Tuttosport: “Torino-Asllani fattibile! Inter chiede 18, ma la trattativa verrà imbastita così”
Il regista albanese nel 4-3-3 si posizionerebbe ovviamente al centro con le due mezzali ai suoi lati, nel 4-2-3-1 potrebbe invece affiancare uno tra Cesare Casadei e Tino Anjorin, coloro che al momento possono essere considerati i titolari. Dicevamo in precedenza che l’Inter valuta Asllani 18 milioni, ma che l’operazione potrebbe essere comunque fattibile per le casse granata. Ma come? Una soluzione potrebbe essere quella che l’Inter ha adottato per la cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari: l’attaccante si è trasferito in Sardegna in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni, ma con l’Inter che incasserà il 40% dalla futura rivendita.
Il Torino cercherà di imbastire una trattativa simile, con l’acquisto del cartellino a cifre contenute, ma lasciando poi una percentuale elevata della futura rivendita ai nerazzurri. Una soluzione, questa, che potrebbe essere gradita anche dall’Inter, considerato che Asllani non rientra nei piani di Cristian Chivu (il fatto che Asllani abbia giocato ieri sera da titolare nell’amichevole contro il Monza non deve ingannare) e nel centrocampo nerazzurro è chiuso da una folta concorrenza. I contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime ore, anche perché l’accordo è ancora tutto da definire e soprattutto i dirigenti delle due società dovranno parlare delle cifre dell’operazione".
