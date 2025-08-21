FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Torino, è il momento delle visite mediche per Asllani

calciomercato

Sky – Torino, è il momento delle visite mediche per Asllani

Sky – Torino, è il momento delle visite mediche per Asllani - immagine 1
Kristjan Asllani è pronto ormai a lasciare l'Inter: visite mediche col Torino, poi sarà ufficializzata l'operazione
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Torino, è il momento delle visite mediche per Asllani- immagine 2
Getty

Kristjan Asllani è pronto ormai a lasciare l'Inter. Qui tutti i dettagli dell'operazione chiusa proprio in queste ore col Torino, tra cifre e percentuale sulla futura rivendita.

Sky – Torino, è il momento delle visite mediche per Asllani- immagine 3
Getty

Il giocatore intanto poco prima delle 15 è arrivato al centro Medicina dello Sport per le visite mediche col Toro, poi diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA