Kristjan Asllani è pronto ormai a lasciare l'Inter. Qui tutti i dettagli dell'operazione chiusa proprio in queste ore col Torino, tra cifre e percentuale sulla futura rivendita.
Sky – Torino, è il momento delle visite mediche per Asllani
Kristjan Asllani è pronto ormai a lasciare l'Inter: visite mediche col Torino, poi sarà ufficializzata l'operazione
Il giocatore intanto poco prima delle 15 è arrivato al centro Medicina dello Sport per le visite mediche col Toro, poi diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata.
