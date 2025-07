Secondo quanto raccontato dal Messaggero, c'è una rivale dei nerazzurri che non sta prendendo bene questa trattativa

Sono ore decisive per quanto riguarda il possibile approdo di Ademola Lookman all'Inter: il club nerazzurro è deciso a rilanciare e aumentare la sua offerta iniziale all'Atalanta per arrivare il prima possibile al nigeriano.

Intanto, però, secondo quanto raccontato dal Messaggero, c'è una rivale dei nerazzurri che non sta prendendo bene questa trattativa: " La trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman ha creato qualche malumore a Milanello - si legge -.

Se rivali tentano di rinforzarsi cercando di sborsare 40-50 milioni per il nigeriano, i rossoneri continuano ad essere spaesati sul mercato e ad avere le idee poco chiare. Massimiliano Allegri non hai due terzini, il centrocampista e il centravanti. Insomma, ancora una volta la campagna acquisti è in alto mare ed è ormai un’abitudine consolidata negli ultimi anni".