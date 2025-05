Tre colpi per il Mondiale per club, ma non solo. L’Inter si rinforzerà per la nuova competizione e il Corriere dello Sport oggi parla dei possibili innesti di mercato. “Di qui l’idea dell’Inter di aggiungere forze fresche già prima dell’inizio della rassegna iridata, approfittando della finestra di mercato supplementare dal 1° al 10 giugno. Peraltro, in quest'ottica, il club nerazzurro si è già portato avanti, visto che a febbraio ha chiuso l’acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria. L’affare verrà ufficializzato all’inizio del prossimo mese e così il centrocampista croato sarà pronto per debuttare agli ordini di Inzaghi già negli Usa.