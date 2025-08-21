FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, saranno tre e non due i colpi? Occhio al clamoroso scenario di mercato

calciomercato

Inter, saranno tre e non due i colpi? Occhio al clamoroso scenario di mercato

Inter, saranno tre e non due i colpi? Occhio al clamoroso scenario di mercato - immagine 1
Occhio ai movimenti in entrata di casa Inter da qui a fine mercato: possono essere addirittura tre gli innesti
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, saranno tre e non due i colpi? Occhio al clamoroso scenario di mercato- immagine 2
Getty

Occhio ai movimenti in entrata di casa Inter da qui a fine mercato. Possono essere tre e non due i colpi secondo quanto evidenziato da Repubblica. "La mancata cessione di Lookman dall’Atalanta, frenata dalla famiglia Percassi che ha rifiutato un’offerta interista da 45 milioni, e lo stop dei Friedkin al trasferimento di Koné della Roma hanno complicato i piani di Marotta e Ausilio.

Inter, saranno tre e non due i colpi? Occhio al clamoroso scenario di mercato- immagine 3
Getty

Oltre al difensore, restano da completare altre due caselle importanti: un centrocampista versatile, di corsa e fisicità e, in subordine, un attaccante che possa fare da riserva ai titolari", si legge.

Dopo aver chiuso per Diouf a centrocampo, manca il difensore e poi occhio anche a un possibile innesto in attacco secondo il sito del quotidiano.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA