Repubblica svela: “Inter, ecco i tre nomi in uscita per finanziare nuovi colpi”

Occhio a tre possibili addii in casa Inter: sono da monitorare questi nomi su tutti da qui alla fine della finestra estiva di calciomercato. A parlarne è l'edizione online di Repubblica:
“[…] Ora il ds Piero Ausilio lavorerà su un mediano e un difensore: Koné resta in cima alla lista, anche se la Roma resiste alla cessione, mentre per la retroguardia piace Solet dell’Udinese.
Sullo sfondo, le possibili uscite di Asllani, Taremi e Pavard, per finanziare i nuovi colpi. Per Lookman, salvo sorprese, il futuro appare scritto: resterà all’Atalanta, da separato in casa”, si legge.
