Sky – Inter, queste tre richieste per Aleksandar Stankovic: ecco il prezzo

Reduce da una stagione da assoluto protagonista in Svizzera, chiusa con il premio di miglior giocatore del Lucerna e con l'inserimento nella squadra ideale del campionato elvetico, Aleksandar Stankovic è pronto per il prossimo step della sua carriera.

L'Inter ha infatti deciso di contro-riscattare il suo cartellino e sono arrivate già importanti richieste per lui. Come riportato da Sky Sport, si sono mosse in particolare Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge per il figlio d'arte classe 2005.