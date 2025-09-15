Di Marzio – Fabregas non ha mai detto no all’Inter: è andata così

Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena su Cesc Fabregas che quest'estate è stato nel mirino di due club oltre l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 23:26)

Nonostante tante proposte avute nel corso di questa estate, Cesc Fabregas è rimasto sulla panchina del Como e il suo campionato è iniziato con quattro punti racimolati in tre partite.

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha rivelato un retroscena che riguarda proprio Fabregas e i club che lo hanno contattato:

"Fabregas non è mai stato vicino a lasciare il Como: la prima squadra che l'ha contattato è stata il Bayer Leverkusen che sapeva già di Xabi Alonso al Real Madrid. Poi la Roma, Fabregas ha incontrato Ranieri. E poi l'Inter, con l'aperitivo londinese assieme ad Ausilio. Devo dire che a tutti Fabregas dava uno spiraglio, come a dire "parlatene con il Como, sto bene dove sono ma parlatene con loro".

Ma non c'è mai stata una sua forzatura per farsi liberare e il Como non ha mai avuto l'intenzione di lasciarlo partire, gli ha dato quello che chiedeva, ha investito 150 mln sul mercato, un contratto con ingaggio alto, ha avuto tutto quello che voleva per proseguire il suo percorso"