"Fari puntati in casa rossonera su Giovanni Fabbian. Tanto che nelle ultime settimane gli osservatori milanisti l’hanno seguito dal vivo in varie occasioni. Un nome quello del classe 2003 che risponde in pieno all’identikit stilato dal club di via Aldo Rossi per rinforzare la propria mediana: giovane, di talento e possibilmente italiano.