FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter In Turchia – Il Besiktas insiste per Luis Henrique: ecco cosa ha risposto l’Inter

calciomercato

In Turchia – Il Besiktas insiste per Luis Henrique: ecco cosa ha risposto l’Inter

In Turchia – Il Besiktas insiste per Luis Henrique: ecco cosa ha risposto l’Inter - immagine 1
Il Besiktas, nei giorni scorsi sulle tracce di Luis Henrique, continua il pressing sul laterale brasiliano dell’Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il Besiktas, nei giorni scorsi sulle tracce di Luis Henrique, continua il pressing sul laterale brasiliano dell’Inter.

In Turchia – Il Besiktas insiste per Luis Henrique: ecco cosa ha risposto l’Inter- immagine 2

Come scrive il portale turco FotoMaç: I bianconeri sono alla ricerca di un esterno offensivo che possa aggiungere qualità alla squadra nel mercato di riparazione. In cima alla lista c’è Luis Henrique dell’Inter. Il club italiano, per quanto riguarda Henrique — tornato a giocare dopo l’infortunio di Dumfries — ha risposto: «Non possiamo fare a meno di un giocatore in quel ruolo senza prenderne un altro. Aspettate nostre notizie».

Leggi anche
Mercato Inter, per Dodo spunta l’idea scambio! Ma Dumfries brucia le tappe e può...
SI svela: “Esterno destro, sfumato Cancelo resta vivo questo nome per l’Inter”

© RIPRODUZIONE RISERVATA