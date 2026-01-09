Il Besiktas, nei giorni scorsi sulle tracce di Luis Henrique, continua il pressing sul laterale brasiliano dell’Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Turchia – Il Besiktas insiste per Luis Henrique: ecco cosa ha risposto l’Inter
calciomercato
In Turchia – Il Besiktas insiste per Luis Henrique: ecco cosa ha risposto l’Inter
Il Besiktas, nei giorni scorsi sulle tracce di Luis Henrique, continua il pressing sul laterale brasiliano dell’Inter
Come scrive il portale turco FotoMaç: I bianconeri sono alla ricerca di un esterno offensivo che possa aggiungere qualità alla squadra nel mercato di riparazione. In cima alla lista c’è Luis Henrique dell’Inter. Il club italiano, per quanto riguarda Henrique — tornato a giocare dopo l’infortunio di Dumfries — ha risposto: «Non possiamo fare a meno di un giocatore in quel ruolo senza prenderne un altro. Aspettate nostre notizie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA