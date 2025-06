Il regista dell'Inter, che non prenderà parte al Mondiale per Club, è marcato stretto dal Galatasaray che lo vorrebbe inserire nel suo centrocampo

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere in Turchia. Il regista dell'Inter, che non prenderà parte al Mondiale per Club, è marcato stretto dal Galatasaray che lo vorrebbe inserire nel suo centrocampo per la prossima stagione