È il capitano Lautaro Martinez a guidare la classifica degli stipendi di casa Inter (qui dove vedere Inter-Torino in tv). Nessuno guadagna più del Toro in nerazzurro, in testa alla speciale classifica con 9 milioni di euro netti a stagione. Ecco una panoramica completa su quanto percepiscono i calciatori dell’Inter nella nuova stagione, dal sito di DAZN.
