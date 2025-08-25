fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, tutti gli stipendi 2025/26: guida Lautaro, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo

calciomercato

Inter, tutti gli stipendi 2025/26: guida Lautaro, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo

È il capitano Lautaro Martinez a guidare la classifica degli stipendi di casa Inter: ecco tutti gli ingaggi, anche quelli dei nuovi
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, tutti gli stipendi 2025/26: guida Lautaro, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo- immagine 2

È il capitano Lautaro Martinez a guidare la classifica degli stipendi di casa Inter (qui dove vedere Inter-Torino in tv). Nessuno guadagna più del Toro in nerazzurro, in testa alla speciale classifica con 9 milioni di euro netti a stagione. Ecco una panoramica completa su quanto percepiscono i calciatori dell’Inter nella nuova stagione, dal sito di DAZN.

© RIPRODUZIONE RISERVATA