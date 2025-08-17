Il profilo risponde in pieno alle necessità di Chivu e per questo motivo l’Inter può arrivare a cifre vicine a quelle che chiede la controparte

Marco Astori Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 11:02)

Arrivano conferme: la pista Manu Koné per l'Inter non è ancora tramontata. Lo spiega oggi anche Tuttosport, che illustra così lo scenario attorno al centrocampista francese: "Il niet per Manu Koné potrebbe diventare un sì grazie (o per colpa, dipende dalla latitudine da cui si osserva la vicenda) al fair play finanziario che sta bloccando il mercato della Roma. Il sacrificio del francese - giocatore che Gian Piero Gasperini riteneva e riterrebbe incedibile - potrebbe essere l’unica strada percorribile per completare il mercato giallorosso.

E, a meno di due settimane dalla fine della sessione estiva, potrebbe essere deleterio non cercare di prendere questo salvagente gettato dall’Inter. Soprattutto se fosse grande e grosso, come la valutazione che la Roma fa di Koné: 50 milioni. Nella cena di ferragosto con Cristian Chivu e il suo staff al gran completo Piero Ausilio e Dario Baccin hanno convenuto che le priorità sul mercato restano - in assenza di partenze in difesa - un centrocampista che dia protezione alla difesa e Lookman.

E la pista che porta a Koné, stante i segnali arrivati ieri da Roma, è ancora viva. Il profilo risponde in pieno alle necessità di Chivu e per questo motivo l’Inter può arrivare a cifre vicine a quelle che chiede la controparte: la convinzione è che manchi proprio un tassello a centrocampo per rendere fruttifero il processo di passare al 3-4-2-1".