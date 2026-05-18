Inter e Racing Club hanno raggiunto un accordo per Valentin Carboni: lo riporta German Garcia Grova di TyCSports

Matteo Pifferi Redattore 18 maggio - 16:50

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Il futuro di Valentin Carboni sarà ancora al Racing Club de Avellaneda. A riportarlo è German Garcia Grova, giornalista di TyCSports che conferma come il Racing e l'Inter abbiamo trovato l'accordo per il prolungamento del prestito.

Valentin Carboni, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro nel corso di un allenamento di fine febbraio, ha firmato il rinnovo del prestito per tutto il 2027, così da permettere un recupero graduale e corretto dall'infortunio.

Valentin Carboni, che è comunque legato all'Inter da un contratto fino al 2029, ha racimolato 20 presenze in stagione tra Racing (5) e Genoa nella prima parte di stagione (15 gettoni, con 1 gol in Coppa Italia).