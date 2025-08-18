FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter, ceduto Zalewski a titolo definitivo all’Atalanta: il comunicato

calciomercato

UFFICIALE – Inter, ceduto Zalewski a titolo definitivo all’Atalanta: il comunicato

UFFICIALE – Inter, ceduto Zalewski a titolo definitivo all’Atalanta: il comunicato - immagine 1
E' ufficiale la cessione di Nicola Zalewski da parte dell'Inter. Ecco il comunicato con cui il club nerazzurro annuncia il tutto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' ufficiale la cessione di Nicola Zalewski da parte dell'Inter. Ecco il comunicato con cui il club nerazzurro annuncia il tutto.

UFFICIALE – Inter, ceduto Zalewski a titolo definitivo all’Atalanta: il comunicato- immagine 2
getty

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA