E' ufficiale la cessione di Nicola Zalewski da parte dell'Inter. Ecco il comunicato con cui il club nerazzurro annuncia il tutto.
UFFICIALE – Inter, ceduto Zalewski a titolo definitivo all’Atalanta: il comunicato
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo".
