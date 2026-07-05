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fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter, Dumfries al Real Madrid: il comunicato e il saluto del club nerazzurro
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UFFICIALE – Inter, Dumfries al Real Madrid: il comunicato e il saluto del club nerazzurro
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid in seguito al pagamento, da parte del club spagnolo, della clausola rescissoria presente nel contratto del laterale olandese. Ecco la nota del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria".
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