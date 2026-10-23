Il centrocampista offensivo italo-uruguaiano ha già collezionato otto presenze e un gol in Serie C con la squadra di Vecchi
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L’Inter blinda Matias Mancuso. Il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento pluriennale del contratto del centrocampista offensivo italo-uruguaiano della formazione Under 23.
Mancuso ha totalizzato otto presenze, con un gol, con la formazione guidata da Stefano Vecchi, nel girone C del campionato di Serie C.
I numeri di Mancuso con l’Inter
Con le formazioni giovanili dell’Inter, Matias Mancuso ha collezionato in totale 21 gol e 7 assist in 93 presenze, dall’Under 17 fino alle Under 23, squadra in cui milita attualmente.
Rinnovo Mancuso, il comunicato ufficiale
“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matias Mancuso”.
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