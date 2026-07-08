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UFFICIALE – Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato nerazzurro

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Ivan Provedel è un nuovo portiere dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso questo comunicato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ora è arrivata anche l'ufficialità: Ivan Provedel è un nuovo portiere dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Il portiere classe 1994 si trasferisce in nerazzurro dalla Lazio a titolo definitivo: ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2029".

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