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fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato nerazzurro
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UFFICIALE – Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato nerazzurro
Ora è arrivata anche l'ufficialità: Ivan Provedel è un nuovo portiere dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso questo comunicato
Ora è arrivata anche l'ufficialità: Ivan Provedel è un nuovo portiere dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:
"Il portiere classe 1994 si trasferisce in nerazzurro dalla Lazio a titolo definitivo: ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2029".
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