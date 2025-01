Inter, UFFICIALE: Raimondi rientra in anticipo dal prestito alla Pergolettese

Paolo Raimondi torna all'Inter: il portiere classe 2005, che in estate era stato ceduto in prestito alla Pergolettese, non è riuscito a trovare lo spazio sperato (solo 2 presenze in Serie C fin qui), e per questo motivo si è deciso di interrompere in anticipo l'accordo raggiunto mesi fa. Il giocatore è rientrato a Milano, e in questi ultimi giorni di mercato si cercherà una soluzione per la seconda parte di stagione.