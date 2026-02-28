Secondo quanto riportano in Inghilterra, l'Inter sarebbe ormai a un passo dal giovane centrocampista serbo

Gianni Pampinella Redattore 28 febbraio - 18:25

A 17 anni Vasilije Kostov ha già attirato l'interesse di tanti club in giro per l'Europa. Tra le squadre maggiormente interessate c'è anche l'Inter. Come anticipato da FcInter1908.it, il club nerazzurro segue con attenzione il giocatore della Stella Rossa. Secondo quanto riporta il portale inglese Sports Boom, l'Inter sarebbe ormai a un passo da Kostov dopo aver superato la concorrenza di grandi squadre come Arsenal e Bayern.

"Il giovane centrocampista è finito nel mirino di diversi top club europei — tra cui Arsenal e Bayern Monaco — ma l’Inter sembra ormai vicinissima a chiudere l’operazione. Il trasferimento potrebbe superare i 20 milioni di euro, con l’agente Nikola Kolarov fortemente impegnato a favorire il passaggio del talento serbo in nerazzurro", si legge sul portale.

"Fonti vicine alla trattativa parlano di un vero e proprio “gentleman’s agreement” già raggiunto per portare il giocatore a San Siro, nonostante i tentativi di inserimento da parte di altri club europei. Nikola Kolarov, agente del calciatore, avrebbe dato il via libera definitivo all’Inter per avviare l’assalto finale alla firma del classe 2008. Per convincere la Stella Rossa servirà però un investimento superiore ai 20 milioni di euro. Il direttore generale Zvezdan Terzic ha confermato l’arrivo di offerte di quella portata da società europee non specificate".

"A sostenere l’operazione c’è anche Aleksandar Kolarov, attuale viceallenatore nerazzurro, grande estimatore del giovane centrocampista e desideroso di vedere il club chiudere rapidamente l’accordo. Kostov ha debuttato con la nazionale maggiore serba lo scorso novembre contro l’Albania ed è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio balcanico. Paragonato per caratteristiche al talento del Barcellona Pedri, è cresciuto nel vivaio della Stella Rossa prima dell’esordio in prima squadra nell’aprile 2025".

(Sports Boom)