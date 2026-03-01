"Tira aria di derby anche per Leon Goretzka", si legge su Tuttosport che traccia un primo scenario sulle squadre interessate

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo - 10:00

"Tira aria di derby anche per Leon Goretzka. Il centrocampista ha deciso che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Bayern Monaco e questo ne fa uno degli uomini d’oro del mercato". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al possibile testa a testa tra Inter e Milan sul centrocampista tedesco.

Goretezka a gennaio è stato nel mirino dell'Atletico Madrid ma ha rifiutato la destinazione per decidere poi con calma a fine stagione quando sarà svincolato. "Tra i primi a muoversi su Goretzka è stato proprio il Milan. Questo perché, per affrontare il ritorno Champions Legue, occorre avere in organico giocatori “di cilindrata europea” e, soprattutto, perché Fofana non ha convinto, mentre Loftus-Cheek è considerato un’ottima alternativa ma non un titolare. Goretzka incarna alla perfezione tutte queste caratteristiche e con Modric e Rabiot andrebbe a comporre un centrocampo di comprovata esperienza proprio per le grandi notti di Champions, con Jashari, Ricci e Fofana più Loftus-Cheek in batteria per garantire competitività nell’ottica del doppio impegno.

Ragionamenti che fa anche l’Inter dove sembra ormai essere definitivamente decaduto il diktat imposto da Oaktree sugli over trenta. O meglio, se il giocatore è di primissimo livello (vedi Cancelo) l’eccezione è ampiamente contemplata. L’arrivo di Goretzka sarebbe fondamentale per il passaggio al 3-4-2-1, sistema di gioco da cui Cristian Chivu vorrebbe ripartire per rendere più sua l’Inter dopo che in questa stagione ha dovuto bilanciare le sue idee con quanto di buono ritrovato dopo il quadriennio inzaghiano", si legge sul quotidiano che poi cita anche Calhanoglu.

"Da considerare pure il fattore Calhanoglu: il Galatasaray fa sul serio e l’Inter, in assenza di rinnovo (il suo contratto scade nel 2027) sarà costretta ad aprire una trattativa con i turchi. Anche per questo Piero Ausilio ha preso con l’agenzia Roof (la stessa che cura gli interessi di Lookman, corsi e ricorsi...) le coordinate dell’operazione", spiega Tuttosport. Su Goretzka c'è anche il Napoli ma occhio alla Premier perché molti club possono offrirgli ciò che chiede, visto che attualmente il centrocampista prende 7 mln annui più bonus e vuole anche un bonus alla firma.