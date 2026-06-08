In Uk – Jones vuole solo l’Inter. Ecco la vera offerta dei nerazzurri. Il Liverpool dovrà…

Il giocatore ha detto ai suoi agenti che l'Inter rimane la sua meta preferita. Continua la trattativa tra nerazzurri e Liverpool

Gianni Pampinella Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 13:13)

L'Inter non molla Curtis Jones. Secondo quanto riporta TEAMtalk, il nazionale inglese ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia, nonostante attualmente ci sia differenza di valutazione tra i due club. Fonti attendibili hanno confermato che Jones ha accettato la fine della sua esperienza ad Anfield ed è pronto ad affrontare una nuova sfida in Italia, ha deciso che il trasferimento all'Inter rappresenta il passo successivo ideale per la sua carriera.

Nonostante l'interesse di diversi club inglesi, Jones ha comunicato ai suoi agenti la sua preferenza: vuole unirsi all'Inter. Inter e Liverpool stanno lavorando per colmare il divario tra domanda e offerta che al momento impedisce il raggiungimento di un accordo. L'Inter, finora, non si è dimostrata disposta a soddisfare le richieste economiche del Liverpool per il centrocampista.

Fonti attendibili confermano che i campioni d'Italia hanno offerto circa 25 milioni di euro (21 milioni di sterline), mentre il Liverpool continua a insistere sul fatto che 30 milioni di euro (25 milioni di sterline) rappresentino un prezzo equo per un giocatore della qualità e dell'esperienza di Jones. La posizione dell'Inter è fortemente influenzata dal fatto che Jones sta entrando nell'ultimo anno di contratto.

Il Liverpool è determinato a non ripetere gli errori del recente passato. Negli ultimi 12 mesi, i Reds hanno già visto partire a parametro zero sia Ibrahima Konate che Trent Alexander-Arnold. Fonti interne insistono sul fatto che il club voglia evitare di perdere un altro giocatore di valore a parametro zero. Di conseguenza, il Liverpool sta spingendo per una cifra più vicina alla propria valutazione, anche se alla fine dovrà scendere a compromessi per concludere l'affare.

Sebbene il Liverpool avrebbe preferito trattenere Jones, il club ora riconosce che il centrocampista è desideroso di una nuova sfida. Secondo alcune fonti, le discussioni tra i club sono tuttora in corso e c'è ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo.

(TEAMtalk)