L'Inter non molla Curtis Jones. Secondo quanto riporta TEAMtalk, il nazionale inglese ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia, nonostante attualmente ci sia differenza di valutazione tra i due club. Fonti attendibili hanno confermato che Jones ha accettato la fine della sua esperienza ad Anfield ed è pronto ad affrontare una nuova sfida in Italia, ha deciso che il trasferimento all'Inter rappresenta il passo successivo ideale per la sua carriera.
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In Uk – Jones vuole solo l’Inter. Ecco la vera offerta dei nerazzurri. Il Liverpool dovrà…
Nonostante l'interesse di diversi club inglesi, Jones ha comunicato ai suoi agenti la sua preferenza: vuole unirsi all'Inter. Inter e Liverpool stanno lavorando per colmare il divario tra domanda e offerta che al momento impedisce il raggiungimento di un accordo. L'Inter, finora, non si è dimostrata disposta a soddisfare le richieste economiche del Liverpool per il centrocampista.
Fonti attendibili confermano che i campioni d'Italia hanno offerto circa 25 milioni di euro (21 milioni di sterline), mentre il Liverpool continua a insistere sul fatto che 30 milioni di euro (25 milioni di sterline) rappresentino un prezzo equo per un giocatore della qualità e dell'esperienza di Jones. La posizione dell'Inter è fortemente influenzata dal fatto che Jones sta entrando nell'ultimo anno di contratto.
Il Liverpool è determinato a non ripetere gli errori del recente passato. Negli ultimi 12 mesi, i Reds hanno già visto partire a parametro zero sia Ibrahima Konate che Trent Alexander-Arnold. Fonti interne insistono sul fatto che il club voglia evitare di perdere un altro giocatore di valore a parametro zero. Di conseguenza, il Liverpool sta spingendo per una cifra più vicina alla propria valutazione, anche se alla fine dovrà scendere a compromessi per concludere l'affare.
Sebbene il Liverpool avrebbe preferito trattenere Jones, il club ora riconosce che il centrocampista è desideroso di una nuova sfida. Secondo alcune fonti, le discussioni tra i club sono tuttora in corso e c'è ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo.
(TEAMtalk)
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